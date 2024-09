Objectives and Key Results (OKR)-Software - Beliebteste Apps - Anguilla Beliebteste Zuletzt verwendet

Bei der Objectives and Key Results (OKR)-Software handelt es sich um spezielle Tools, mit denen Ziele und Ergebnisse innerhalb von Unternehmen festgelegt, kommuniziert, verfolgt und gemessen werden können. Mit der OKR-Software kann das Management effizient Ziele für Teams und Einzelpersonen festlegen und überwachen. Diese Tools bieten eine effektive Alternative zu informellen Methoden wie Instant Messaging oder Kommentaren in anderen Tools zur Zielüberprüfung, bei denen die Verfolgung des Fortschritts schwierig sein kann und Daten leicht verloren gehen können. Die OKR-Software bietet Teammitgliedern eine dedizierte und zentralisierte Plattform, um ihren Zielfortschritt zu dokumentieren, Hindernisse zu identifizieren und Abschlüsse zu melden, sodass das Management die Gesamtproduktivität im gesamten Unternehmen messen kann. Einige Leistungsmanagementsysteme umfassen OKR-Funktionen sowie 360-Grad-Feedback- und Überprüfungsmechanismen, die typischerweise in diesen Produkten zu finden sind. Darüber hinaus weist die OKR-Software einige Ähnlichkeiten mit Aufgabenverwaltungssoftware auf, konzentriert sich jedoch eher darauf, sicherzustellen, dass die täglichen Aufgaben mit den umfassenderen Team- und Unternehmenszielen übereinstimmen.