NLU-Software (Natural Language Understanding). - Beliebteste Apps - Anguilla

Natural Language Understanding (NLU) ist ein Zweig der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), der es Benutzern ermöglicht, Texte durch den Einsatz von Algorithmen des maschinellen Lernens und statistischen Techniken effektiver zu verstehen. Diese Algorithmen analysieren Spracheingaben und generieren verschiedene Ausgaben, die auf bestimmte Aufgaben zugeschnitten sind, wie z. B. Wortart-Tagging, automatische Zusammenfassung, Named Entity Recognition (NER), Stimmungsanalyse, Emotionserkennung, Parsing, Tokenisierung, Lemmatisierung, Spracherkennung und andere . NLU findet in einer Vielzahl von Szenarien Anwendung, darunter Chatbots, Übersetzungstools und Social-Media-Überwachungssysteme, die Plattformen wie Facebook und Twitter nach relevanten Erwähnungen durchsuchen. Diese Algorithmen werden typischerweise als Deep-Learning-Modelle klassifiziert und oft als vorgefertigte Komponenten in KI-Plattformen integriert. Damit eine Lösung unter Natural Language Understanding kategorisiert werden kann, muss sie die folgenden Kriterien erfüllen: 1. Bieten Sie einen Deep-Learning-Algorithmus an, der speziell für die Interaktion mit menschlicher Sprache entwickelt wurde. 2. Greifen Sie auf Sprachdatenrepositorys zu, um deren Fähigkeiten für eine bestimmte Aufgabe oder Domäne zu verfeinern. 3. Verarbeiten Sie Spracheingaben und generieren Sie aussagekräftige Ausgaben, die auf die Bedürfnisse des Benutzers zugeschnitten sind.