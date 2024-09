Multi-Level-Marketing-Software (MLM). - Beliebteste Apps - Benin Beliebteste Zuletzt verwendet

Multi-Level-Marketing-Software (MLM), auch Direktvertriebssoftware oder Partyplan-Software genannt, erleichtert die betrieblichen Aspekte von Direktvertriebsunternehmen und ihren Vertriebshändlern während des gesamten Vertriebs- und Marketingprozesses. Multi-Level-Marketing ist eine Form des Netzwerkmarketings, bei dem autonome Vertriebshändler eine Vergütung für den direkten Verkauf der Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens an Verbraucher erhalten. Zu den in MLMs häufig vermarkteten Produkten gehören Kosmetika, Reformkost und Haushaltswaren. Im Rahmen des MLM werden Vertriebspartner aufgefordert, aus ihren persönlichen Beziehungen neue Vertriebspartner zu gewinnen und so ihre sogenannte „Downline“ zu bilden. Die Vergütung innerhalb dieser Struktur erfolgt auf zwei Arten: Vertriebspartner verdienen an ihren eigenen Direktverkäufen und erhalten zusätzlich Provisionen auf Basis der von ihrer Downline generierten Verkäufe. Während Multi-Level-Marketing nach wie vor ein legales Geschäftsmodell ist, wurden bestimmte MLM-Unternehmen als Schneeballsysteme abgestempelt. Insbesondere sind Pyramidensysteme in zahlreichen Gerichtsbarkeiten rechtswidrig, unter anderem in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Indien und Australien.