Mindmapping-Software - Beliebteste Apps - Antigua und Barbuda

Bei Mind-Mapping-Software handelt es sich um spezielle Diagrammtools, die Benutzern dabei helfen sollen, Brainstorming-Sitzungen in strukturierte Themen und Beziehungen einzuteilen. Diese Tools erstellen Mindmaps, d. h. Diagramme, die Denkprozesse anhand einfacher Wörter und Linien in Themen, Unterthemen und die Verbindungen zwischen ihnen zerlegen. Dies kann zwar manuell erfolgen, digitale Mindmapping-Tools sind jedoch auf mehreren Geräten verfügbar, ermöglichen eine einfache digitale Speicherung und bieten Funktionen, die die Zusammenarbeit erleichtern. Diagrammsoftware kann auch Mindmaps erstellen, wobei einige Produkte in ihrem Funktionsumfang spezielle Mindmap-Vorlagen anbieten. Diagrammsoftware kann jedoch verschiedene Arten von Diagrammen erstellen, beispielsweise Organigramme und Grundrisse, während spezielle Mindmapping-Tools speziell für Mindmaps gedacht sind. Darüber hinaus gibt es einige Überschneidungen zwischen Mindmapping-Lösungen und kollaborativer Whiteboard-Software, obwohl letztere einen freier bearbeitbaren Arbeitsbereich bietet.