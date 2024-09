Händlermarketing-Software - Beliebteste Apps - Benin Beliebteste Zuletzt verwendet

Händlermarketingplattformen stärken kleine stationäre oder E-Commerce-Unternehmen, indem sie ihnen die Möglichkeit geben, ihre Angebote über einen virtuellen Marktplatz einem breiteren Online-Publikum zu präsentieren. Auf dieser Plattform präsentieren Unternehmen häufig Marketingmöglichkeiten in Form von täglichen oder laufenden Angeboten und bieten Rabatte auf ausgewählte Produkte oder Dienstleistungen an. Für kleine Unternehmen, die durch begrenzte Marketingressourcen eingeschränkt sind, bieten Händlermarketingplattformen eine Möglichkeit, ihre Kundenreichweite zu erweitern und ihre Online-Sichtbarkeit zu stärken. Mittlerweile können mittelständische und große Unternehmen diese Plattformen nutzen, um gezielte Kampagnen durchzuführen, die darauf abzielen, bestimmte Dienstleistungen zu bewerben oder bestimmte demografische Zielgruppen anzusprechen. Unabhängig von der Größe können Unternehmen Merchant-Marketing-Plattformen nutzen, um verschiedene Ziele zu erreichen, beispielsweise um überschüssige Lagerbestände durch reduzierte Angebote zu liquidieren oder die Sichtbarkeit nicht ausreichend genutzter Dienste zu erhöhen. Darüber hinaus lassen sich diese Plattformen häufig nahtlos in POS-Systeme (Point-of-Sale) in Restaurants und Einzelhandel integrieren und erleichtern so die Einlösung digitaler Coupons.