Medienüberwachungssoftware - Beliebteste Apps - Mongolei Beliebteste Zuletzt verwendet

Medienüberwachungssoftware stellt Benutzern Echtzeit-Newsfeeds und Warnungen aus verschiedenen Medienkanälen zur Verfügung. PR-Abteilungen nutzen diese Tools, um relevante Medienkanäle mit Bezug zu ihrer Branche sowie denen von Kunden und Geschäftspartnern zu überwachen. Diese Lösungen helfen Unternehmen dabei, Erwähnungen ihrer Marke oder ihrer Führungskräfte sowohl in traditionellen Nachrichtenagenturen als auch auf Online-Plattformen zu überwachen, Trends in der Medienberichterstattung zu analysieren, die Wirksamkeit von PR-Kampagnen zu bewerten und den Ruf der Marke durch schnelle Bewältigung von Krisen oder negativer Publizität zu schützen. Medienüberwachungssoftware kann Zugriff auf verschiedene Arten von Medienkanälen gewähren. Die Berichterstattung in Printmedien umfasst Zeitungen, Zeitschriften und Fachzeitschriften, während Rundfunkkanäle Fernsehen und Radio umfassen. Viele Medienüberwachungstools erleichtern auch den Zugriff auf Online-Quellen wie Websites, Nachrichtenseiten, Blogs und Social-Media-Plattformen. Darüber hinaus erweitern einige ausgewählte Medienüberwachungsanbieter ihre Dienste, um Erwähnungen in Podcasts zu verfolgen.