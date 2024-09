Medien- und Influencer-Targeting-Software - Beliebteste Apps - Argentinien Beliebteste Zuletzt verwendet

Medien- und Influencer-Targeting-Software dient als wichtiges Instrument im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und hilft Unternehmen dabei, traditionelle Medienpersönlichkeiten, Social-Media-Influencer und Blogger, die in ihrer jeweiligen Branche Einfluss haben, zu identifizieren und mit ihnen in Kontakt zu treten. Das Hauptziel einer solchen Software besteht darin, die Identifizierung und Verbindung mit Personen zu erleichtern, deren Zielgruppe mit den Interessen der Produkte oder Botschaften eines Unternehmens übereinstimmt. Diese Software stattet Unternehmen entweder mit einer kuratierten Datenbank relevanter Influencer oder mit Tools aus, um prominente Stimmen in bestimmten Fachgebieten zu finden. Durch den Einsatz dieser Technologie können Unternehmen Marktexperten identifizieren, die bereit sind, ihre Inhalte zu erweitern oder neue, für ihre Marke relevante Inhalte zu generieren. Darüber hinaus ergänzen Medien- und Influencer-Targeting-Software die Medienüberwachungstools und bieten Einblicke in die Wahrnehmung der Markenpräsenz durch Medienprofis. Es weist Gemeinsamkeiten mit Software zur Verteilung von Pressemitteilungen auf, die die direkte Verbreitung von Pressemitteilungen an Medienkontakte und relevante Online-Plattformen erleichtert.