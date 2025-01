Marktplatz-Software - Beliebteste Apps - Polen

NuORDER

nuorder.com

NuORDER bietet eine komplette B2B-E-Commerce-Lösung mit allen Tools, die Marken und Käufer benötigen, um online zu kaufen, zu verkaufen und zusammenzuarbeiten. Unsere virtuellen Showrooms, digitalen Kataloge und Linesheets ermöglichen es Marken, ihre Produkte online zum Leben zu erwecken und mithilfe von 360-Grad-Bildern, Videos und Einkaufs-Hotspots ein umfassendes Kauferlebnis zu bieten. Weltweit führende Marken vertrauen auf unsere Unternehmenssoftware, die ein nahtloses, kollaborativeres Großhandelserlebnis bietet. Wir verbinden mehr als 3.000 Marken und 500.000 Einzelhändler, unterstützen jedes Jahr Tausende von Marktterminen und verarbeiten weltweit Bestellungen im Wert von über 38 Milliarden US-Dollar. Virtuelle Showrooms: Präsentieren Sie Ihre Produkte und bieten Sie mithilfe von Shoppable Hotspots, 360-Grad-Bildern und dynamischen Videos ein überzeugendes Online-Kauferlebnis, das so einzigartig ist wie Ihre Marke. NuORDER Payments: Einführung der ersten Zahlungslösung, die speziell für den Großhandel entwickelt wurde. Dank der Flexibilität, „Click-to-Purchase“- und „Später bezahlen“-Erlebnisse anzubieten, können Marken Zahlungen sowohl für Sofortbestellungen als auch für Vorbestellungen verwalten, ohne das Risiko von Verzögerungen oder stornierten Bestellungen einzugehen, die mit dem herkömmlichen Rechnungsprozess einhergehen. Exklusive Einzelhandelspartnerschaften: Wir arbeiten derzeit mit Nordstrom, Bloomingdales, Saks Fifth Ave und Grassroots Outdoor Alliance zusammen, um deren visuelle Sortimentsplanung und Kaufprozesse voranzutreiben. Das Ergebnis ist ein leistungsfähigerer und effizienterer Marktprozess. Digitale Messen: Von Magic bis zur New York Fashion Week – NuORDER ist der Online-Marktplatz für die größten Mode-, Bekleidungs- und Outdoor-Events der Welt. Erweitern Sie Ihre Reichweite und steigern Sie Ihr Großhandelsgeschäft durch unser exklusives digitales Messenetzwerk. Für eine Demo besuchen Sie bitte: https://www.nuorder.com/