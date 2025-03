App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Marketing Resource Management (MRM)-Software erleichtert die effiziente Verwaltung von Marketingressourcen und unterstützt Vermarkter bei der sorgfältigen Planung und Budgetierung verschiedener Marketingbemühungen. Als integraler Bestandteil der Marketingstrategie eines Unternehmens spielt MRM-Software eine entscheidende Rolle bei der Ausarbeitung von Marketingplänen, der Erleichterung der Sammlung und Verbreitung von Marketingressourcen, der Durchführung von Kampagnen und der Überwachung der Asset-Leistung. Durch die Konsolidierung aller Marketingmaterialien in einem einzigen System gewährleistet MRM ein einheitliches Branding und Messaging und ermöglicht es Marketingfachleuten gleichzeitig, optimierte Arbeitsabläufe und Prozesse einzurichten und so die betriebliche Effizienz zu steigern. MRM-Plattformen werden häufig zusammen mit ergänzenden Tools wie Marketingautomatisierung, E-Mail-Marketing und Analysesoftware eingesetzt und lassen sich nahtlos in CRM-Systeme (Customer Relationship Management) und umfassendere Digital-Asset-Management-Lösungen integrieren und bieten ein umfassendes Funktionspaket für ein effektives Marketingmanagement.