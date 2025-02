Software für das Marketing-Ressourcenmanagement - Beliebteste Apps - Slowakei

Ignition GTM

haveignition.com

Ignition ist die erste Go-to-Market-Ops-Plattform, die darauf ausgelegt ist, jeden Schritt der Produkt-, Funktions- und Kampagneneinführung zu zentralisieren und zu automatisieren. Es wurde von Produktmarketing-Experten von Rippling und Facebook entwickelt und hilft funktionsübergreifenden Teams, auf den gleichen Stand zu kommen und effektivere Markteinführungen voranzutreiben, die sich in Umsätzen niederschlagen. Von der Forschung über die Planung und Ausführung bis hin zur Messung nach dem Start automatisiert Ignition den gesamten Startprozess in einem einzigen kollaborativen Hub. Erstellen Sie schöne visuelle Einführungskalender, Hausplandokumentationen und Assets und kommunizieren Sie alles dann intern per automatisierter E-Mail und Slack-Updates, während Sie gleichzeitig die integrierten Recherchetools von Ignition nutzen, um Wettbewerbs- und Kundeneinblicke in den Prozess einfließen zu lassen. Vollgepackt mit Integrationen verbindet Ignition Produkt-Roadmaps nahtlos mit GTM und fügt sich problemlos in die bestehenden Arbeitsabläufe der Teams ein. Schlechte Markteinführungen führen dazu, dass Einnahmen verloren gehen und Kunden frustriert werden. Mit Ignition können Sie sicherstellen, dass jeder Start der perfekte Start ist.