Gain

gainapp.com

Einfach ausgedrückt: Gewinnen ist Kundenfeedback für Social-Media-Inhalte, leicht gemacht. Marketingteams in 51 Ländern vertrauen Gain bei Social-Media-Inhalten für über 9.000 Marken, da Gain die Ebene des Kundenfeedbacks und der Genehmigungen in ihren Social-Media-Workflow integriert. Mit den automatisierten Genehmigungsworkflows von Gain: * Ihr Team kann keine Zeit mehr mit stressigem Hin und Her mit Kunden verschwenden, um ihre Social-Media-Inhalte rechtzeitig zur Veröffentlichung zu genehmigen. * Gain benachrichtigt Kunden, wenn ihr Feedback benötigt wird, und Teammitglieder, wenn Änderungen angefordert werden. * Keine Fehler mehr durch die Ritzen langer E-Mail-Ketten, Tabellenkalkulationen und Chat-Nachrichten. * Sämtliche Kundenkommunikation wird dort verfolgt, wo sie sein sollte: direkt neben dem Inhalt, auf den sie sich bezieht. * Anpassbare Genehmigungsrunden stellen sicher, dass jeder, der den Inhalt sehen muss, ihn sieht. * Nach der Genehmigung und Planung sehen Kunden ihre Inhalte in ihrem eigenen Inhaltskalender. * Gewinnen Sie Veröffentlichungen direkt in den sozialen Netzwerken, nachdem der Inhalt genehmigt wurde. Grundsätzlich automatisiert Gain den gesamten Content-Workflow und benachrichtigt die richtigen Personen zur richtigen Zeit, wenn sie an der Reihe sind, Feedback zu geben oder Änderungen vorzunehmen. Stellen Sie sich Folgendes vor: Ihr Team kann Inhalte auf Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter und Google Business Profile auf derselben Plattform erstellen und veröffentlichen, die Ihre Kunden betreut, Feedback einholt und zeitnahe Genehmigungen einholt! Endlich sind Agentur und Kunden am selben Ort und niemand verschwendet seine Zeit.