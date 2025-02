Marketingkalender-Software - Beliebteste Apps - Sint Maarten

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet ist ein Software-as-a-Service-Angebot (SaaS) für Zusammenarbeit und Arbeitsmanagement, das von Smartsheet Inc. entwickelt und vermarktet wird. Es wird verwendet, um Aufgaben zuzuweisen, den Projektfortschritt zu verfolgen, Kalender zu verwalten, Dokumente zu teilen und andere Arbeiten mithilfe eines tabellarischen Benutzers zu verwalten Schnittstelle. Smartsheet wird für die Zusammenarbeit an Projektzeitplänen, Dokumenten, Kalendern, Aufgaben und anderen Arbeiten verwendet. Laut IDG geht es dabei „teils um Büroproduktivität, teils um Projektmanagement, teils um die gemeinsame Nutzung von Dokumenten … [es] versucht, die zentrale Drehscheibe für die Art und Weise zu sein, wie Menschen arbeiten.“ Smartsheet konkurriert mit Microsoft Project. Es kombiniert einige der Funktionen von Microsoft Project, Excel, Access und SharePoint. Laut Forbes verfügt Smartsheet über eine „relativ einfache“ Benutzeroberfläche. Die Benutzeroberfläche basiert auf „Smartsheets“, die den Tabellenkalkulationen ähneln, die normalerweise in Microsoft Excel zu finden sind. Die Zeilen jedes Smartsheets können erweitert oder reduziert werden, um einzelne Aufgaben bzw. den Fortschritt eines Großprojekts anzuzeigen. Aufgaben können nach Frist, Priorität oder der ihnen zugewiesenen Person sortiert werden. Wenn eine Tabelle Datumsangaben enthält, erstellt Smartsheet eine Kalenderansicht. An jede Zeile in einem Smartsheet können Dateien angehängt, E-Mails darin gespeichert und ein Diskussionsforum zugeordnet sein. Wenn ein neues Smartsheet erstellt wird, werden Benachrichtigungen an die Mitarbeiter gesendet, um die Zeilen und Spalten zu füllen. Wenn Informationen aktualisiert werden, werden andere Smartsheets, die dieselbe Aufgabe, dasselbe Projekt oder denselben Datenpunkt verfolgen, automatisch aktualisiert. Der Dienst verfügt außerdem über Benachrichtigungen, wenn eine Aufgabenfrist bevorsteht, und verfolgt die Dokumentversionen. Smartsheet kann Daten aus Microsoft Office- oder Google-Anwendungen importieren. Es lässt sich in Salesforce.com, Dropbox und Amazon Web Services integrieren. Es gibt auch eine Smartsheet-Mobile-App für die Betriebssysteme Android und iOS. Der Dienst wird auf Abonnementbasis ohne kostenlose Stufen angeboten. Smartsheet verfügt über Sicherheit auf Unternehmensniveau und wird von mehr als 75 % der Fortune-500-Unternehmen zur Implementierung, Verwaltung und Automatisierung von Prozessen in einem breiten Spektrum von Abteilungen und Anwendungsfällen eingesetzt.