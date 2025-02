Marketing-Automatisierungssoftware - Beliebteste Apps - Slowakei

Right On Interactive

rightoninteractive.com

Die Technologie wird sich ständig weiterentwickeln, aber Engagement ist zeitlos. Engagierte Kunden generieren mehr Umsatz und werden oft zu Ihren Fürsprechern. Bei Right On Interactive haben wir ein anhaltendes profitables Wachstum erlebt, wenn Vermarkter Engagement als eine Reise und nicht nur als Kampagne betrachten. Deshalb haben wir unsere Software so konzipiert, dass sie das Konzept des Customer-Lifecycle-Marketings automatisiert und so Einblick in die Frage gibt, wer in jeder Phase der Kundenreise am besten zu einem Unternehmen passt und sich am meisten engagiert – vom Interessenten bis zum begeisterten Fan. Unsere cloudbasierte Lösung bildet das gesamte Markenerlebnis des Kunden ab, von der Nachrichtenübermittlung bis zur Produktnutzung. Vermarkter und Vertriebsteams können genau wissen, wo sich ein Interessent oder Kunde in seiner Beziehung zu einer Marke befindet und wie sie ihn am besten ansprechen können, um den Lifetime Value zu maximieren. Bei Right On Interactive glauben wir daran, die am besten geeigneten Kunden fürs Leben zu gewinnen und zu gewinnen.