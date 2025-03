Marketing-Analytics-Software - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

Actito

actito.com

Actito ist ein SaaS-Marketingautomatisierungsunternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde. Damals wollten die drei Gründer die Lücke zwischen Marken und Verbrauchern schließen. Also begannen sie mit der Entwicklung der Software, die Vermarkter heute lieben. Mit Actito können Sie Ihre Interaktionen sekundengenau personalisieren, mit Hunderten, Tausenden oder sogar Millionen von Kunden weltweit. Actito richtet sich an mittlere bis große Unternehmen, die alle ihre Marketingaktivitäten über eine benutzerfreundliche Plattform ausführen möchten. Alle von Ihnen gesammelten Kundendaten werden zentralisiert und auf einer Kundendatenplattform konsolidiert und zur Verfügung gestellt, um Nachrichten zum richtigen Zeitpunkt über die wichtigsten Marketingkanäle – E-Mail, Mobilgeräte und Internet – anzupassen, gezielt auszurichten und zu personalisieren. Actito bietet vollständige Einhaltung der neuesten allgemeinen Datenschutzbestimmungen (DSGVO) in Europa, sodass sich Vermarkter auf den Aufbau dauerhafter und profitabler Kundenbeziehungen konzentrieren können. Actito betreibt seine europäischen Aktivitäten von seinem Hauptsitz in Belgien aus und verfügt außerdem über Niederlassungen in Frankreich und den Niederlanden. Actito ist auch in Nordamerika mit einem Büro in Kanada vertreten. Weltweit nutzen mehr als 250 Kunden die Plattform, darunter ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF und KIA.