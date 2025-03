Marketing-Analytics-Software - Beliebteste Apps - Taiwan

Mailchimp

mailchimp.com

MailChimp ist eine All-in-One-Marketing-Plattform, die für kleine Unternehmen gebaut wurde. Mit Tools wie Berichterstattung und Analytik, Marketing -CRM, E -Mail -Kampagnen, Newslettern und Content -Management können Sie Ihre Kunden in den Zentrum bringen, damit Sie intelligenter und Ihr Geschäft schneller vermarkten können. Die Marketing- und CRM -App von MailChimp hilft Ihnen dabei, vom ersten Tag an intelligenter und Ihr Geschäft schneller zu wachsen. Greifen Sie auf die Tools zu, die Sie benötigen, wo Ihre Arbeit Sie führt, und steigen Sie in wenigen Minuten auf - ohne Erfahrung erforderlich. Mit MailChimp verpassen Sie nie eine Gelegenheit, einen Verkauf zu tätigen, Kunden zurückzubringen, neue Abonnenten zu finden oder die Mission Ihrer Marke zu teilen. Verwenden Sie MailChimp für: * Marketing CRM - Machen Sie mit Ihren Kontakten mit Marketing CRM von MailChimp Schritt. Suchen und fügen Sie neue Kunden mit Kontakt -Import -Tools wie den Visitenkartenscanner zu finden und fügen Sie hinzu. Verfolgen Sie das Publikumswachstum und sehen Sie Erkenntnisse über einzelne Kontakte auf dem Dashboard. Tun Sie alles an einem Ort - rufen Sie, Text und E -Mail direkt aus der App. Notizen aufnehmen und Tags nach jeder Interaktion hinzufügen, um sich an die wichtigen Details zu erinnern. * Berichte & Analytics - Erhalten Sie einen tieferen Einblick in Ihre Vertriebs- und Marketingleistung. Verfolgen Sie die Ergebnisse für alle Ihre Kampagnen und erhalten Sie umsetzbare Empfehlungen zur Verbesserung. Sehen Sie sich Berichte und Analysen für E -Mail -Kampagnen, Zielseiten, Facebook- und Instagram -Anzeigen, Social -Media -Beiträge und Postkarten an. * E -Mails und Automatisierungen - Erstellen, Bearbeiten und Senden von E -Mail -Marketingkampagnen, Newslettern und Automationen. Wenn One-Click-Send an Nicht geöffnete und Produkt-Retargeting-E-Mails wiedergegeben wird, können Sie Kunden wieder engagieren und den Umsatz in kürzester Zeit steigern. * Facebook & Instagram -Anzeigen - Entwurf und Veröffentlichung von Anzeigen, legen ein Budget fest und zielen auf eine bestimmte Gruppe ab. Erreichen Sie neue Personen, nehmen Sie vorhandene Kontakte ein, richten Sie benutzerdefinierte Zielgruppen ein oder bringen Sie die Website -Besucher zurück. * Marketingempfehlungen - Erhalten Sie umsetzbare Empfehlungen, um Ihr Marketing zu verbessern. Wissen Sie, wann es Zeit ist, eine verlassene Warenkorb -E -Mail einzurichten oder eine Erinnerung daran zu erhalten, das Logo Ihrer Marke festzulegen. * Markenverwaltung - Laden Sie Bilder von Ihrem Gerät direkt in MailChimp und verwenden Sie sie in allen Ihren Kampagnen.