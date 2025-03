App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Account-Intelligence-Software für das Marketing stellt wertvolle Interessentendaten zusammen und unterstützt Marketingfachleute bei der Erstellung einer gezielten Liste von Konten, die auf das ideale Kundenprofil eines Benutzers abgestimmt sind. Die Implementierung von Marketing-Account-Intelligence-Systemen behebt die Mängel der herkömmlichen „Spray and Pray“-Marketingstrategie. Durch den Einsatz dieser Software können Marketingorganisationen ihren Fokus auf Konten mit einer erheblichen Conversion-Wahrscheinlichkeit optimieren und so sowohl Zeit als auch finanzielle Ressourcen reduzieren, die potenziellen Kunden mit geringerem Conversion-Potenzial zugewiesen werden. Darüber hinaus unterstützen diese Tools Vertriebsteams, indem sie aufschlussreiche Informationen liefern, einschließlich der Rolle eines potenziellen Kunden in der Unternehmenshierarchie oder dem Unternehmenssegment des potenziellen Kunden.