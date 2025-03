Market-Intelligence-Software - Beliebteste Apps

Zartico

Das Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) verfügt über unser proprietäres Integrated Data Model™, das Geolokalisierungs-, Ausgaben- und Veranstaltungsdaten mit höchster Frequenz und höchster Auflösung für Bewohner und Besucher sowie alle Veranstaltungsarten umfasst. In Kombination mit der Auslastung der Reiseziele, der Marketingleistung und unserem Team aus strategischen Beratern vertrauen über 200 Reiseziele im ganzen Land auf Zartico, wenn es darum geht, klare Erkenntnisse zu liefern und bessere Ergebnisse zu erzielen. Zartico wurde 2019 gegründet, um die weltweit größten Herausforderungen für den Tourismus zu lösen und den Gemeinden zu helfen, indem es die Lebensqualität der Bewohner und das Besuchererlebnis verbessert und gleichzeitig organisatorische Veränderungen in der Tourismusbranche erleichtert. Unser Ziel ist es, Organisationen durch verbesserte Datenintelligenz und Entscheidungsfindung dabei zu unterstützen, Reiseziele auf der ganzen Welt besser zu verwalten. Das ZDOS® bietet einzigartige Erkenntnisse, Baselines, Benchmarks und Indizes, anhand derer DMOs ihren Erfolg messen und Ergebnisse liefern können, die ihren Stakeholdern und Communities zugute kommen. Um unseren Partnern dabei zu helfen, ihre Reiseziele erfolgreich zu verwalten, haben wir die fünf Grundlagen einer modernen Reisezielorganisation eingeführt, um die wahren Auswirkungen der Besucherwirtschaft über die veralteten, auf Marketing ausgerichteten KPIs hinaus zu messen und zu verstehen. Mehr als 200 Zartico-Partner nutzen derzeit diese integrierten Best Practices, um die strategische Planung, die operative Exzellenz, die Einbindung der Interessengruppen und die Ausrichtung zu verbessern und letztendlich ihre Besucherwirtschaften zu größerem Erfolg zu führen.