Market-Intelligence-Software - Beliebteste Apps - Usbekistan

ExactBuyer

exactbuyer.com

ExactBuyer ist eine KI-basierte Plattform, die B2B-Lösungen zur Kunden- und Kandidatenakquise bietet. Es erstellt spezielle KI-Modelle, die auf die Ziele und Strategien Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, um die Zielgruppe zu identifizieren, Daten in Echtzeit zu überprüfen und in Sekundenschnelle personalisierte End-to-End-Kontakte zu entwerfen. Die Plattform passt sich dynamisch an jede Interaktion an, fördert einen schnellen Übergang von der Strategie zur Lead-Generierung und reduziert so die Abhängigkeit von herkömmlichen Vertriebs- oder Rekrutierungsteams. ExactBuyer eignet sich ideal für Vertriebs-, Rekrutierungs-, Marketing- und Entwickler-Workflows und bietet Tools für die Kundengewinnung, Kandidatenerkennung, Zielgruppenbildung für bezahlte Werbung und die Integration von Echtzeit-B2B-Daten in bestehende Workflows. Darüber hinaus bietet es eine KI-gestützte Suche und APIs zum Aufbau von Zielgruppen in Echtzeit und zur Empfehlung von Unternehmen und Kontakten, die bestimmten Kriterien entsprechen. Um Ihr CRM auf dem neuesten Stand zu halten, füllt ExactBuyer es automatisch mit angereicherten Kontakten und Unternehmen, sodass Sie nicht mehr nach neuen Interessenten suchen müssen. Die Plattform bietet außerdem personalisierte E-Mails für jeden Interessenten und native CRM- und ATS-Integrationen, um Dateneingabeaufgaben zu erleichtern.