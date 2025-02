Kartendienste - Beliebteste Apps - Tadschikistan

Google Maps

google.com

Google Maps ist ein von Google entwickelter Web -Mapping -Dienst. Es bietet Satellitenbilder, Luftbilder, Straßenkarten, 360 ° interaktive Panoramablicks auf Straßen (Street View), Echtzeitverkehrsbedingungen und Routenplanung für Reisen zu Fuß, Auto, Fahrrad und Luft (in Beta) oder öffentlichen Verkehrsmitteln . Im Jahr 2020 wurde Google Maps jeden Monat von über 1 Milliarde Menschen verwendet. GOOGLE MAPS begann als C ++ - Desktop -Programm bei 2 Technologien. Im Oktober 2004 wurde das Unternehmen von Google übernommen, was es in eine Webanwendung umwandelte. Nach zusätzlichen Akquisitionen eines Geospatial -Datenvisualisierungsunternehmens und eines Echtzeitverkehrsanalysators wurde im Februar 2005 gestartet. Das Front -End des Dienstes verwendet JavaScript, XML und Ajax. Google Maps bietet eine API an, mit der Karten auf Websites von Drittanbietern eingebettet werden können und einen Locator für Unternehmen und andere Organisationen in zahlreichen Ländern auf der ganzen Welt bietet. Der Google Map Maker erlaubte den Benutzern, die Zuordnung des Dienstes weltweit gemeinsam zu erweitern und zu aktualisieren, wurde jedoch ab März 2017 eingestellt. Crowdsourced -Beiträge zu Google Maps wurden jedoch nicht eingestellt, da das Unternehmen bekannt gab, dass diese Funktionen an das Google Local Guides Program übertragen würden. Die Satellitenansicht ist eine "Top-Down "- oder Vogelperspektive; Die meisten hochauflösenden Bilder von Städten sind die Luftfotografie aus Flugzeugen, die mit 240 bis 460 m (800 bis 1.500 Fuß) fliegen, während die meisten anderen Bilder von Satelliten stammen. Ein Großteil der verfügbaren Satellitenbilder ist nicht älter als drei Jahre und wird regelmäßig aktualisiert. Google Maps verwendeten eine Variante der Mercator -Projektion und konnten daher keine Bereiche rund um die Pole anzeigen. Im August 2018 wurde die Desktop -Version von Google Maps aktualisiert, um einen 3D -Globus anzuzeigen. Es ist immer noch möglich, in die Einstellungen zur 2D -Karte zurückzukehren. Google Maps für Android und iOS Devices wurde im September 2008 veröffentlicht und verfügt über eine GPS-Turn-by-Turn-Navigation sowie dedizierte Parkhilfe. Im August 2013 wurde festgestellt, dass es sich um die weltweit beliebteste App für Smartphones handelte. Über 54% der globalen Smartphone -Eigentümer nutzten sie mindestens einmal. In 2012 berichtete Google über 7.100 Mitarbeiter und Auftragnehmer direkt in Mapping. Im Mai 2017 arbeiteten sie Die App hat berichtet, dass sie 2 Milliarden Benutzer auf Android sowie mehrere andere Google -Dienste haben, darunter YouTube, Chrome, Google Mail, Search und Google Play, Google Maps erreichten über 1 Milliarde monatliche Benutzer.