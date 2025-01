Managed-Hosting-Anbieter - Beliebteste Apps - Katar

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting wurde im Jahr 2003 gegründet und ist ein Webhosting-Unternehmen mit Sitz in Old Tappan, New Jersey (USA), das Kunden auf der ganzen Welt die erschwinglichsten und zuverlässigsten Webhosting-Lösungen bietet. AccuWeb Hosting ist ein schuldenfreies Privatunternehmen mit mehr als 14 Jahren Erfahrung. Bis heute hat AccuWeb Hosting mehr als 101.025 zufriedene Kunden bedient, Tendenz steigend. Das Online-Support-Personal von AccuWeb Hosting ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für Sie da. Zu Ihrer Bequemlichkeit können Sie entweder ein Support-Ticket erstellen oder an einem Live-Online-Chat teilnehmen. Alle Tickets und Chat-Anfragen werden von hochqualifizierten Level-3-Hosting-Technikern zufriedenstellend beantwortet. Die meisten Support-Tickets werden in weniger als 30 Minuten bearbeitet. Die Server von AccuWebHosting sind in hochmodernen Rechenzentren in den USA, Australien, Kanada, Frankreich, Singapur und Indien untergebracht. Dieses hochmoderne Rechenzentrum ist mit Personal rund um die Uhr vor Ort, mehrfacher Internetanbindung, Anlagenüberwachung rund um die Uhr, Feuerlöschsystem, Notstromgenerator, kontinuierlicher Videoüberwachung und durch Passkarten geschützten Eingängen ausgestattet. Die meisten Server werden von Dual-Xeon-E5-Prozessoren mit 64 bis 512 GB RAM und Hochgeschwindigkeitslaufwerken der Enterprise-Klasse mit RAID10-Setup angetrieben. Darüber hinaus verfügen alle Webhosting-Pakete über eine Geld-zurück-Garantie, eine außergewöhnliche Standardverfügbarkeit von 99,99 % und Support rund um die Uhr.