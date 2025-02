App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Suchen

✨ WebCatalog Desktop ✨ Verwandeln Sie mit WebCatalog Desktop-Websites in Desktop-Apps und greifen Sie auf eine Fülle von exklusiven Apps für Mac, Windows. Verwenden Sie Spaces, um Apps zu organisieren, mühelos zwischen mehreren Konten zu wechseln und Ihre Produktivität wie nie zuvor zu steigern. WebCatalog Desktop herunterladen Mehr erfahren

Beliebteste Zuletzt verwendet Software für verwaltete DNS-Anbieter - Beliebteste Apps - Somalia

Managed-DNS-Anbieter nutzen die Rechenleistung, um den Webverkehr der Kunden effizient zu verarbeiten. Diese Anbieter nutzen gepoolte Rechenzentrumsressourcen, um den Datenverkehr über verschiedene Kundenwebsites, Anwendungen und Netzwerke hinweg zu unterstützen. Benutzer können den DNS-Verkehr über ein webbasiertes Dashboard oder eine Desktop-Anwendung verwalten und so Funktionen wie Failover-Prävention, Besucherauthentifizierung und DNS-Datenverwaltung aktivieren. Darüber hinaus integrieren einige Anbieter Sicherheitsfunktionen zur Abwehr von DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service). Zusätzlich zu ihren DNS-Diensten fungieren viele Managed Provider auch als Domain-Registrare oder bieten Domain-Registrierungsdienste an. Allerdings fehlen eigenständigen Domänenregistrierungsdiensten in der Regel die erweiterten Funktionen zur Netzwerkverkehrskontrolle, die in integrierten verwalteten DNS-Lösungen zu finden sind, und konzentrieren sich stattdessen darauf, Benutzern die Reservierung von Website-Domänen zu ermöglichen.