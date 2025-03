Managed Detection and Response (MDR)-Software - Beliebteste Apps

UnderDefense

Sicherheits- und Compliance-Automatisierungsplattform für umfassenden Unternehmensschutz rund um die Uhr. - Bedrohungen rund um die Uhr überwachen und verhindern - Erkennen, reagieren und beheben - Einhaltung von ISO 27001 und SOC 2 - Integrieren Sie Ihren Sicherheits-Stack Warum ist UnderDefense der Anbieter Ihrer Wahl? Nahtlose Integration in Ihren aktuellen Sicherheits-Stack. Verschwenden Sie kein Geld und keine Zeit mit der Neuentwicklung oder dem Kauf neuer Sicherheitstools, die Ihnen von Dienstanbietern auferlegt werden. Profitieren Sie von einem produktunabhängigen Ansatz und der schnellsten Wertschöpfungszeit. Entscheiden Sie sich für Sicherheitstechnologie und wir sorgen dafür, dass sie rund um die Uhr besser für Ihr Unternehmen funktioniert. Schutz rund um die Uhr und proaktive Bedrohungssuche Unser SOC schläft nie. Wir sind rund um die Uhr auf der Suche nach Bedrohungen und informieren Sie proaktiv über notwendige Sicherheitsmaßnahmen. Nutzen Sie erweiterte Bedrohungstickets und detaillierte Zeitpläne für Vorfälle, um zu wissen, was und wann ein Angriff erfolgt und wo und warum das, was als nächstes passieren könnte, intuitiv ist. Reduzierung von Alarmmüdigkeit und Burnout bei Mitarbeitern. Sparen Sie Zeit, die Ihr Team durch Fehlalarme und geringe Risiken verschwendet. Reduzieren Sie Alarmgeräusche um 80 % durch professionelle Software-Feinabstimmung durch unsere Experten. Ermöglichen Sie es Ihren internen Sicherheitsressourcen, sich auf proaktive Sicherheitsmaßnahmen und komplexe Probleme zu konzentrieren, die nur Menschen lösen können. Wir machen Cybersicherheit einfach, erschwinglich und konsistent. Testen Sie UnderDefense MAXI noch heute kostenlos.