Managed Detection and Response (MDR)-Software - Beliebteste Apps - Ungarn

Lockwell

lockwell.co

Lockwell ist die einfachste und kostengünstigste Möglichkeit, Ihr kleines Unternehmen vor Cyber-Bedrohungen zu schützen. In einer Zeit, in der Cyber-Bedrohungen hinter jeder digitalen Ecke lauern, benötigen Unternehmen eine robuste, integrierte Sicherheitslösung, die jeden Aspekt ihrer Online-Präsenz schützt. Hier kommt Lockwell ins Spiel, eine umfassende Cybersicherheits-Suite, die sorgfältig entwickelt wurde, um beispiellosen Schutz in einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft zu bieten. Verschlüsselter Passwort-Tresor: Im Mittelpunkt jeder Sicherheitsstrategie steht der Schutz von Konten. Der durchgängig verschlüsselte Passwort-Tresor von Lockwell ist nicht nur eine sichere Speicherlösung; es ist eine digitale Festung. Unabhängig davon, ob Sie Kontodetails importieren oder manuell hinzufügen, sind alle Daten mit Verschlüsselungsebenen umhüllt. Integrierte 2FA sorgt für zusätzliche Sicherheit, während benutzerdefinierte Felder eine maßgeschneiderte Datenspeicherung ermöglichen. Darüber hinaus stellt die integrierte Funktion zur Teamzusammenarbeit sicher, dass Arbeitskonten und vertrauliche Unternehmensdaten nahtlos und sicher zwischen Teammitgliedern geteilt werden können. Geräteschutz mit Anti-Malware: In der heutigen Welt nehmen die Bedrohungen durch Malware täglich zu. Das Anti-Malware-Tool der nächsten Generation von Lockwell ist stets wachsam und stellt sicher, dass die Geräte Ihres Unternehmens vor Ransomware, Viren und anderen bösartigen Einheiten geschützt bleiben. Echtzeitschutz bedeutet, dass unser System aktiv wird, sobald ein Benutzer auf eine potenziell schädliche Datei stößt und die Bedrohung erkennt und neutralisiert. Benutzer können auch manuelle Scans starten und so sicher sein, dass ihre Geräte nicht gefährdet sind. VPN für sicheres Surfen: Das Internet, so riesig und von unschätzbarem Wert, birgt auch ein Reich lauernder Bedrohungen. Mit dem VPN von Lockwell kann Ihr Team die digitalen Autobahnen sicher nutzen. Jedes Datenbyte ist verschlüsselt und gewährleistet so Schutz vor ungesicherten Netzwerken, Man-in-the-Middle-Angriffen und aufdringlichem Datenschnüffeln. Ganz gleich, ob Sie auf sensible Unternehmensdaten zugreifen oder einfach nur surfen: Unser VPN schützt Sie vor neugierigen Blicken. Dark Web-Überwachung rund um die Uhr: Die Schattenseite des Internets, das Dark Web, ist ein Marktplatz für kompromittierte Zugangsdaten. Die Rund-um-die-Uhr-Überwachung von Lockwell durchsucht diesen verborgenen Bereich und stellt sicher, dass Sie der Erste sind, der es erfährt, wenn Ihre Daten jemals hier gefunden werden. Sobald ein potenzieller Verstoß erkannt wird, werden Sofortwarnungen verschickt, die schnelle Korrekturmaßnahmen ermöglichen. Automated Security Center: Das Kronjuwel von Lockwells Suite, das Automated Security Center, ist vielleicht ein Beweis für unser Engagement für proaktiven Schutz. Diese autonome Einheit überwacht ständig die Cyberwelt und erkennt Bedrohungen, noch bevor sie eintreten. Wenn eine Schwachstelle erkannt wird, sei es ein schwaches Passwort, das Vorhandensein von Malware oder eine andere Bedrohung, werden sofortige Warnungen per E-Mail und Desktop-Benachrichtigungen versendet. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Team potenziellen Verstößen immer einen Schritt voraus ist. Warum Lockwell wählen? Standardmäßig automatisiert: Cyber-Bedrohungen werden in Echtzeit erkannt und koordinierte Warnungen sorgen für schnelles Handeln. Zeit- und Kosteneffizienz: Regelmäßige Überwachung identifiziert ungenutzte Software oder Geräte, was zu spürbaren Zeit- und Kosteneinsparungen führt. Autonomer Betrieb: Das Automated Security Center arbeitet unabhängig, lässt sich nahtlos in alle Sicherheitstools integrieren und minimiert den Überwachungsaufwand. Kein IT-Personal erforderlich: Genießen Sie den Luxus eines erstklassigen Schutzes, ohne dass ein spezielles IT-Team oder umfangreiche Schulungen erforderlich sind. Lockwell ist nicht nur Cybersicherheit; Es ist ein Versprechen – ein Versprechen für kompromisslosen Schutz, nahtlose Integration und die Sicherheit, die jedes Unternehmen verdient. Wenn es um die Verteidigung gegen unerbittliche Cyberangriffe geht, ist Lock up die richtige Wahl. Lockwell.