Maschinelle Übersetzungsdienste - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

Intento entwickelt KI-Agenten für die Unternehmenslokalisierung mithilfe maschineller Übersetzung und mehrsprachiger generativer KI. Sein Enterprise Language Hub ermöglicht es Unternehmen wie Procore und Subway, konsistente, authentische Spracherlebnisse für alle Märkte und Zielgruppen bereitzustellen. Es kombiniert maschinelle Übersetzung und generative KI-Modelle in KI-Workflows mit mehreren Agenten, passt sie an Kundendaten an und integriert sie in die vorhandenen Softwaresysteme der Kunden für Lokalisierung, Marketing, Kundensupport und andere Geschäftsfunktionen. Mit Intento erzielen Kunden qualitativ hochwertige Übersetzungen in Echtzeit für alle Benutzer und Teammitglieder weltweit. Der Enterprise Language Hub ist ISO-27001-zertifiziert und gewährleistet erstklassige Unternehmenssicherheit für GenAI-Lösungen in stark nachgefragten Branchen. Intento bietet außerdem ISO-9001-zertifizierte Expertenhilfe für die Einrichtung und Pflege von MT- und KI-Modellen und verfeinert diese Modelle ständig mit neuen Daten und Benutzerfeedback.