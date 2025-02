Google Translate

Google Translate ist ein kostenloser mehrsprachiger von Google entwickelter Übersetzungsservice für neuronale maschinelle Übersetzungen, um Text und Websites von einer Sprache in eine andere zu übersetzen. Es bietet eine Website -Oberfläche, eine mobile App für Android und iOS sowie eine Anwendungsprogrammierungsschnittstelle, mit der Entwickler Browser -Erweiterungen und Softwareanwendungen erstellen können. Ab September 2020 unterstützt Google Translate 109 Sprachen auf verschiedenen Ebenen und forderte ab April 2016 insgesamt über 500 Millionen Benutzer, wobei mehr als 100 Milliarden Wörter täglich übersetzt wurden. Im April 2006 als statistischer Maschinenübersetzungsdienst verwendete es die Vereinten Nationen, die Vereinten Nationen verwendeten die Vereinten Nationen. und Dokumente und Transkripte des Europäischen Parlaments, um sprachliche Daten zu sammeln. Anstatt Sprachen direkt zu übersetzen, übersetzt es zuerst Text in Englisch und dreht sich dann in den meisten Sprachkombinationen in die Zielsprache in seinem Netz, mit wenigen Ausnahmen, einschließlich katalanischer Spanisch. Während einer Übersetzung sucht es nach Mustern in Millionen von Dokumenten, um zu entscheiden, welche Wörter zu wählen und wie man sie in der Zielsprache anordnet. Seine Genauigkeit, die mehrfach kritisiert und verspottet wurde, wurde gemessen, um in den Sprachen sehr unterschiedlich zu sein. Im November 2016 kündigte Google an, dass Google Translate zu einer neuronalen Maschinenübersetzungs -Engine wechseln würde - Google Neural Machine Translation (GNMT) - die "ganze Sätze jeweils übersetzt übersetzt. Er verwendet diesen breiteren Kontext, um ihm zu helfen Finden Sie die relevanteste Übersetzung heraus, die sie dann neu ordnet und sich eher wie ein menschlicher Sprechen mit der richtigen Grammatik anpasst. " GNMT wurde ursprünglich nur für einige Sprachen aktiviert und wird ab September 2020 in allen 109 Sprachen im Google Translate -Dienstplan verwendet, mit Ausnahme des Sprachpaars zwischen Englisch und Latein.