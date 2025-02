Maschinelle Übersetzungsdienste - Beliebteste Apps - Slowenien

DeepL Translator

DeepL Translator ist ein kostenloser neuronaler maschineller Übersetzungsdienst, der am 28. August 2017 gestartet und von der DeepL GmbH (Linguee) mit Sitz in Köln, Deutschland, entwickelt wurde. In der Presse wurde positiv darauf hingewiesen, dass es genauer und differenzierter ist als Google Translate. DeepL bietet derzeit Übersetzungen zwischen den folgenden 11 Sprachen und 110 Sprachpaaren an: Chinesisch (vereinfacht), Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, brasilianisches Portugiesisch, Russisch und Spanisch. Darüber hinaus werden Annäherungen an die Sprachäquivalenz zwischen all diesen Sprachen vorgeschlagen, wobei ein zweistufiger Prozess über einen englischen Pivot verwendet wird. Auf DeepL gibt es keine Werbung. Das Unternehmen möchte mit der Lizenzierung einer Programmierschnittstelle für Übersetzungsanwendungen Geld verdienen.