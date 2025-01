Maschinelle Übersetzungsdienste - Beliebteste Apps - Serbien

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing ist eine Crowdtesting-Lösung, die es QA-, Produkt-, UX-, Engineering-, Lokalisierungs- und Digitalteams ermöglicht, ihre Produkte und Erfahrungen in über 189 Ländern mit mehr als 90.000 professionell geprüften Fachleuten zu testen, die Tests mit echten Geräten in realen Umgebungen auf Hunderten von Gerätekombinationen durchführen . Wir testen Ihre Software auf Zugang, Übersetzungsqualität sowie lokale und kulturelle Nuancen, damit Sie in jedem Markt, in dem Sie leben oder in dem Sie starten, Sichtbarkeit erlangen. Hunderte führende Marken, darunter Meta, Microsoft, Google, BBC und iHeartMedia, vertrauen auf Global Die Plattform von App Testing verbessert die Produktqualität mit einer Geschwindigkeit, die es Agile- und DevOps-Teams ermöglicht, regelmäßiger zu veröffentlichen und wichtiges Feedback zu erhalten, um Probleme zu beheben oder entscheidende Verbesserungen an der User Journey vorzunehmen.