Maschinelle Übersetzungsdienste - Beliebteste Apps - Portugal

Lingvanex

lingvanex.com

Lingvanex bietet eine umfassende Suite an Tools für maschinelle Übersetzung und Spracherkennung. Zu den Kernfunktionen gehört die Übersetzung von Text, Sprache, Bildern und Dokumenten, die eine breite Palette von Anwendungen unterstützt. Das Toolkit nutzt neuronale maschinelle Übersetzungstechniken, um die Effizienz und Produktivität zu verbessern. Benutzer haben die Möglichkeit, Text, Sprache und sogar Text in Bildern, Dateien und Websites in bis zu 109 Sprachen zu übersetzen. Die Software bietet außerdem sowohl Cloud-basierte als auch On-Premise-Übersetzungslösungen und gewährleistet so den Datenschutz. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist die Fähigkeit von Lingvanex, über 10.000 Übersetzungspaare zu übersetzen, was seine weitreichende sprachliche Kapazität unterstreicht. Lingvanex ist so konzipiert, dass es problemlos in Produkte auf verschiedenen Plattformen integriert werden kann, darunter Linux, Windows, MacOS, Web und Mobilgeräte. Eine seiner spezifischen Funktionen, benutzerdefinierte Glossare, ermöglicht es Benutzern, Übersetzungen für bestimmte Wörter und Phrasen zu definieren. Das Tool ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar, darunter Desktop (Windows und MacOS), Mobilgeräte (iOS und Android), verschiedene Browsererweiterungen und sogar für private Nachrichten über Chatbots.