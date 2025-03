Zippin

getzippin.com

Zippin hat die nächste Generation kassenfreier Technologie entwickelt, die es Einzelhändlern ermöglicht, in ihren Geschäften schnell reibungslos einzukaufen. Der zum Patent angemeldete Ansatz von Zippin nutzt KI, maschinelles Lernen und Sensorfusionstechnologie, um das beste Verbrauchererlebnis zu schaffen: Kassenschlangen und Selbstscanner werden endgültig verbannt und Käufer können mit ihren Einkäufen schnell ein- und aussteigen. Die Plattform von Zippin nutzt die Produkt- und Käuferverfolgung durch Overhead-Kameras sowie intelligente Regalsensoren, um selbst in überfüllten Geschäften ein Höchstmaß an Genauigkeit zu gewährleisten. Zippin wurde von Branchenveteranen von Amazon und SRI mit umfassendem Hintergrundwissen in den Bereichen Einzelhandelstechnologie, KI und Computer Vision gegründet, hat seinen Hauptsitz in San Francisco und wird von Maven Ventures und der Core Ventures Group unterstützt.