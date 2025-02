Software für maschinelles Lernen - Beliebteste Apps - Slowakei

Lingpad

Lingpad ist ein sicheres, fortschrittliches KI-Übersetzungstool, das entwickelt wurde, um den mehrsprachigen Kundenservice und die Dokumentenübersetzung zu optimieren. Seine Plattform ermöglicht es Unternehmen, nahtlosen mehrsprachigen, individuellen Support über Messaging-Kanäle und Help-Center hinweg bereitzustellen und so das globale Kundenerlebnis ohne zusätzliche Ressourcen zu verbessern. Was Lingpad bietet: * Sofortige KI-gesteuerte Übersetzungen: Sofortige, genaue KI-Übersetzungen in über 120 Sprachen * Auf den Kundenservice ausgerichtete Lösungen: Maßgeschneidert für Supportteams, die sofortige, örtliche Antworten ermöglichen * Lokalisierung des Hilfecenters: Einfache Übersetzung und Pflege mehrsprachiger Wissensdatenbanken/Hilfecenter und FAQs * Dokumentübersetzung: Unterstützung für mehr als 40 Dateitypen * Kontextuelle KI-Technologie: Versteht Nuancen für natürlichere Übersetzungen * Automatisierung: Optimiert manuelle Aufgaben und reduziert Zeit und Kosten Vorteile: * Verbessern Sie mehrsprachige Kundenerlebnisse * Global expandieren, ohne Sprachbeschränkungen * Reduzieren Sie die Betriebskosten und den Zeitaufwand für Übersetzungen * Verbessern Sie die Reaktionszeiten mit sofortigen Übersetzungen * Sorgen Sie für Konsistenz in der gesamten Kundenkommunikation Erleben Sie all diese Angebote und Vorteile mit der kostengünstigen Preisgestaltung von Lingpad, die darauf ausgelegt ist, den maximalen Wert für Ihre Investition zu bieten. Lässt sich nahtlos in beliebte Kundendienstplattformen integrieren: Zendesk; Gegensprechanlage; Gorgias; Front; Freshdesk Ideal für: *Kundensupportteams aus allen Branchen * Globale Unternehmen * E-Commerce-Unternehmen * SaaS-Anbieter * Jede Organisation, die eine effiziente mehrsprachige Kommunikation benötigt * Jede Organisation, die KI-Übersetzung benötigt