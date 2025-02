Software für maschinelles Lernen - Beliebteste Apps - Singapur

UiPath

UiPath ist ein globales Softwareunternehmen für robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA), das in Rumänien von Daniel Dines und Marius Tîrcă gegründet wurde und seinen Hauptsitz in New York City hat. Die Software des Unternehmens überwacht die Benutzeraktivität, um sich wiederholende Front- und Back-Office-Aufgaben zu automatisieren, einschließlich solcher, die mit anderer Unternehmenssoftware wie Kundenbeziehungsmanagement- oder Enterprise-Resource-Planning-Software (ERP) ausgeführt werden. Im Dezember 2020 beantragte das Unternehmen vertraulich einen Börsengang und ging am 21. April 2021 an die Börse.