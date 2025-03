Treuemanagement-Software - Beliebteste Apps - Taiwan

99minds

99minds ist eine umfassende Lösung zur Kundenbindung, -akquise und -bindung. Wir sind eine Omnichannel-Marketing-Automatisierungsplattform für E-Commerce und In-Store, die die Verarbeitung und Verwaltung von Geschenkkarten, Treue- und Prämienprogramme, Coupons und Empfehlungslösungen erfordert. Das Beste an 99minds ist die benutzerfreundliche, kostengünstige Plug-and-Play-Marketingplattform, die es einem Marketingteam ermöglicht, Kampagnen für personalisierte Werbeaktionen zu erstellen und ein Omnichannel-Kundenerlebnis zu schaffen. 99minds ermöglicht es Ihnen, Ihre Verbraucher zu Markenbotschaftern zu machen. Erstellen Sie personalisierte Kampagnen, die Ihre Kunden begeistern – generieren Sie Millionen von Coupons, datengesteuerte Rabattcodes, Empfehlungsprogramme für Käufer, Treueprogramme, um Ihre Kunden zum Bleiben zu bewegen, richten Sie automatisierte Produktbündelungen und standortbasierte Werbung ein. Best For Entwickelt für Unternehmen jeder Branche und Einzelhändler jeder Größe auf E-Commerce-Plattformen wie Bigcommerce Shopify, Woocommerce, Salesforce Commerce, MIVA, Cart.com und Shopware. Integriert in Point of Sales (POS) wie Square, Lightspeed, Vend, Heartland Retail, Hike, Runit, Retail Pro. Integration der Marketingautomatisierung mit CRMs, CDP und E-Mail-Marketing-Tools wie Hubspot, Active Campaign, Aweber, Segment, Listtrack, Salesforce, Mailchimp, Klaviyo, Sendlane, Sendgrid, Ominsend