Veriato hat die von ihm geschaffene Kategorie neu erfunden und nutzt KI-basierte Benutzerverhaltensanalysen, um Unternehmen dabei zu helfen, Risiken zu verhindern und die Produktivität in ihren Remote-, Hybrid- und In-Office-Umgebungen zu steigern. Die Plattform von Veriato bietet Lösungen für Insider Risk Management (IRM), Verhaltensanalysen, Benutzeraktivitätsüberwachung (UAM) und Data Loss Prevention (DLP) in einer einzigen leistungsstarken Plattform. Veriato bietet Überwachung, Warnungen, Berichte und Screenshots und ermöglicht es Kunden, vorausschauend und proaktiv statt reaktiv zu agieren, was für die Cybersicherheit von entscheidender Bedeutung ist. Die Plattform hilft globalen Unternehmen, KMUs und Regierungsstellen, engagierter, produktiver und sicherer zu werden.