Middleware

middleware.io

Middleware ist eine Echtzeit-Cloud-Observability-Plattform, die alle Metriken, Protokolle und Traces in einer einheitlichen Zeitleiste zusammenführt, um Probleme schneller zu beheben. Es hilft Ihnen, Ihre Daten und Erkenntnisse aus all Ihren Containern zu isolieren, ermöglicht Ihren Entwicklern und DevOps, Grundursachen zu identifizieren und Probleme in Echtzeit zu lösen. Unternehmen jeder Größe nutzen unsere Plattform, um Ausfallzeiten zu reduzieren und das Benutzererlebnis zu verbessern. Hauptangebote > Echtzeitüberwachung > Protokollüberwachung > APM und Traces > Einheitliches Dashboard zur Anzeige aller Daten wie Metriken, Protokolle und Traces an einem Ort. > Warnungen und Benachrichtigungen > Ursachenanalyse > Kostengünstig > Datensicherheit und -schutz