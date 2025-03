Location-Intelligence-Software - Beliebteste Apps

intuizi

Intuizi, Inc. wurde 2019 von erfahrenen Marketing- und Technologieexperten gegründet, um eine benutzerfreundliche Abonnement-Softwarelösung zu entwickeln, die zur Verbesserung von Medienkampagnen verwendet werden kann, das Verständnis eines Unternehmens über seine Kunden und potenziellen Kunden verbessern und die Qualität erheblich verbessern kann Finanzielle Erträge aus digitalen Ausgaben. Von Anfang an wollten wir eine Datenlösung entwickeln, die auf der Zustimmung der Benutzer basiert (und DSGVO und CCPA einhält), nicht gruselig ist oder sich unheimlich anfühlt und sowohl für Publisher als auch für Werbetreibende bessere finanzielle Ergebnisse erzielt. Wir wollten eine Lösung, die in den bestehenden Workflow passt, sodass sie in Verbindung mit den aktuellen DSPs, SSPs, DMPs, CMPs usw. eines Kunden verwendet werden kann und diese nicht ersetzt. Wir wollten in der Lage sein, jeden Datensatz einzusehen und ihn mit anderen auf öffentlicher oder privater Basis zu vergleichen. Wir wollten auch eine Plattform aufbauen, auf der Sie selbst sehen können, ob die Daten einer anderen Person nützlich sind. Schließlich wollten wir eine Lösung entwickeln, die auch außerhalb der Marketingbranche von Nutzen ist. Beim Aufbau der Intuizi-Plattform bewältigen wir große Probleme bei der Datenaggregation, -verarbeitung und -anzeige. Wir bieten bereits die kostengünstigste Möglichkeit, den ROAS für digitale Kampagnen zu verbessern, und wir werden mit jedem Signalanbieter und Kunden, den wir hinzufügen, besser. Wir bereiten unsere Plattform derzeit für den Einsatz außerhalb des Marketings für Bereiche wie Forschung, gemeinnützige Dienste sowie Gesundheitsfürsorge und Wellness vor.