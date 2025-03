Location-Intelligence-Software - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

LogiNext

Loginext ist eine KI -native Plattform, die die Abschluss- und Transportdarstellung für große Unternehmen vollständig automatisiert. Loginext bedient mehr als 200 Unternehmen für Unternehmen in E-Commerce, Einzelhandel, Transport, Hauslieferungen, Omni-Channel-Erfüllung und B2B-Vertriebsmarkt. Loginext wächst mit einer durchschnittlichen Rate von 100% JOY und hat seinen Kunden geholfen, die Bestellplanung, Kundenkommunikation, Routing, Versand und Echtzeitverfolgung zu digitalisieren und zu optimieren, um die Logistikkosten zu senken und operative Exzellenz zu erzielen. Loginext wird als AI -basierte SaaS -Plattform angeboten und kann in den verschiedenen Anwendungsfällen in Courier, Express, Paket, QSR -Ketten, Einzelhandel, E -Commerce und Transport sehr konfigurierbar sind. Loginext wird in mehr als 50 Ländern in mehr als 100.000 Unternehmensnutzern verwendet, die täglich mehr als 1 Million Bestellungen liefern. Loginext hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über regionale Büros in Dubai, Mumbai, Delhi und Kuala Lumpur.