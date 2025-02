Location-Intelligence-Software - Beliebteste Apps - Somalia

Azira Pinnacle

azira.com

Azira LLC, eine globale Consumer Insights-Plattform, hilft Marketing- und Betriebsleitern, ihre Effektivität mit umsetzbaren Informationen zu verbessern, um Geschäftsergebnisse zu erzielen. Seine Mission besteht darin, eine relevantere Welt zu schaffen, in der Marken die Möglichkeit haben, ihre Verbraucher zu erreichen und Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Azira liefert innovative Marketinglösungen, um Zielgruppen zu kuratieren, Omnichannel-Kampagnen zu aktivieren und die Besucherzuordnung zu verstehen. Es bietet auch betriebliche Erkenntnisse für Anwendungsfälle wie Standortauswahl, Einzugsgebietsanalyse, Wettbewerbsinformationen und mehr. Azira betreut Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Reisen, Immobilien, Finanzdienstleistungen und Medien. Die Azira Data Intelligence Platform beleuchtet das Verbraucherverhalten an über 70 Millionen Orten in 44 Ländern. Operational Intelligence: Pinnacle macht es einfach, Einblicke in die Standortleistung zu gewinnen und so bei der Beantwortung von Fragen wie den folgenden zu helfen: - Wie ist die Passantenfrequenz an meinem Standort? - Welcher Wochentag oder welche Tageszeit hat die meisten Besucher? - Wie viel Zeit verbringen sie an meinem Standort? - Wo wohnen oder arbeiten meine Besucher? - Welche Route nehmen Besucher am häufigsten zu meinem Standort? - Wie schneiden meine Konkurrenten ab? Marketing Intelligence: Allspark bietet Ihnen sofortigen Zugriff auf eine erweiterte Zielgruppenkuration, um Ihr datengesteuertes Marketing voranzutreiben: – Erstellen und verwalten Sie Zielgruppen basierend auf realen Daten. - Gestalten Sie die Medienplanung effizient mit Echtzeitschätzungen Ihrer individuellen Zielgruppe über alle digitalen Kanäle hinweg und vergleichen Sie die Ergebnisse, um die Budgetzuweisung intelligenter zu gestalten. - Aktivieren Sie es auf der Plattform Ihrer Wahl. - Schließen Sie den Kreis mit der Offline-Attribution, um Ergebnisse zu messen. - Erstellen Sie Lookalike Audiences, die Ihren aktuellen Kunden oder den Kunden Ihrer Mitbewerber ähneln, und zielen Sie gezielt auf diese ab, um die Akquise voranzutreiben.