Standortbasierte Marketingsoftware - Beliebteste Apps - Katar

Cloud4Wi

cloud4wi.com

Cloud4Wi hilft Unternehmen dabei, die Leistungsfähigkeit physischer Standorte zu nutzen. Mit unserer Cloud-Plattform können Unternehmen einen nahtlosen, sicheren WLAN-Zugang anbieten und innovative standortbezogene Erlebnisse ermöglichen und gleichzeitig die Geschäftsergebnisse steigern – ohne zusätzliche Arbeitsbelastung für das IT-Personal. Mit über 150 Millionen mobilen Nutzern, die an 70.000 Standorten in mehr als 150 Ländern verbunden sind, ist Cloud4Wi der vertrauenswürdige Partner führender globaler Unternehmen – darunter Albertsons, Aldi, Burger King, Campari Group, Carmila (Carrefour Group), Guess, Gruppo FS Italiane und Prada Group, Puma, Raia Drogasil und Valentino – um die Geschäftsergebnisse voranzutreiben. Cloud4Wi bietet eine Cloud-WLAN-Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, eine nahtlose und sichere WLAN-Konnektivität anzubieten und gleichzeitig das Benutzererlebnis zu verbessern und die Geschäftsergebnisse zu steigern – ohne zusätzliche Arbeitsbelastung für das IT-Personal. Mit Cloud4Wi können Unternehmen ihre WLAN-Dienste mit nur wenigen Klicks zum Laufen bringen. Sie können WLAN-Dienste über mehrere Standorte und Länder hinweg über ein einziges cloudbasiertes Dashboard mit detaillierten Protokollen und Analysen verwalten und proaktiv überwachen. Mit Cloud4Wi können Unternehmen jeden Aspekt ihres WLAN optimal an ihre Geschäfts- und Benutzeranforderungen anpassen. Sie können zwischen mehreren Onboarding-Optionen wählen – basierend auf Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, WBA OpenRoaming und Captive Portal – und können die Anmeldeportale einfach anpassen, vom Erscheinungsbild bis zur Sprache. Dank der leistungsstarken Integrationstools von Cloud4Wi können Unternehmen WLAN schnell in ihre bestehenden Betriebsabläufe integrieren und jeden Schritt des Benutzererlebnisses einfach verwalten. Mit dem Compliance-Framework von Cloud4Wi erhalten Unternehmen außerdem die Flexibilität, ihre individuellen Datenschutzanforderungen zu erfüllen und in allen Bereichen die lokalen Vorschriften einzuhalten. Endlich können Unternehmen das WLAN-Onboarding nutzen, um die Erfassung von Daten von Benutzern zu beschleunigen. Darüber hinaus sind sie in der Lage, relevante Inhalte – wie Werbung, Gutscheine und Umfragen – basierend auf Benutzerdemografie und -verhalten zu versenden und gleichzeitig WiFi-Analysen für bessere Geschäftsentscheidungen zu nutzen. Vorteile: – Vollständige Anpassung der Gast-WLAN-Dienste – Sicherer Netzwerkzugriff mit Wi-Fi CERTIFIED Passpoint – Globale nahtlose Konnektivität mit WBA OpenRoaming – Proaktive Überwachung durch Analysen, Dashboards und Protokolle – Einfache Integration in bestehende Betriebsabläufe – Einfache Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und spezifische Unternehmensanforderungen. Auswirkungen auf die Kennzahlen: - Reduzierte Gesamtbetriebskosten - Geschützte WLAN-Investitionen - Keine versteckten Kosten