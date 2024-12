Beliebteste Zuletzt verwendet Standortbasierte Marketingsoftware - Beliebteste Apps - Norfolkinsel

Proximity-Marketing-Software, auch standortbasierte Marketing-Software genannt, ermöglicht es Unternehmen, automatisch Marketingnachrichten an Kunden oder potenzielle Leads basierend auf ihrer aktuellen geografischen Nähe zu versenden. Diese innovative Software erkennt, wenn sich ein Kunde oder Lead in der Nähe eines bestimmten Points of Interest (POI) befindet, und veranlasst die Bereitstellung maßgeschneiderter, kontextrelevanter Marketinginhalte direkt auf seinen Mobilgeräten. Mit diesen Tools können Vermarkter die richtige Zielgruppe zum optimalen Zeitpunkt am richtigen Ort gezielt ansprechen und sie zu gewünschten Aktionen veranlassen, beispielsweise zum Besuch eines Geschäfts oder zum Abschluss eines Kaufs. Während diese Technologie hauptsächlich von Unternehmen mit physischen Ladenfronten wie Einzelhandelsgeschäften und Restaurants genutzt wird, lässt sie sich auch für breitere Anwendungen in größeren Einrichtungen wie Einkaufskomplexen, Verkehrsknotenpunkten und Veranstaltungsarenen anpassen.