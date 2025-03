Lokale SEO-Software - Beliebteste Apps

App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Lokale SEO-Software ermöglicht es Unternehmen, ihre Angebote an potenzielle Kunden in ihrer Nähe zu vermarkten. Diese Softwarekategorie hilft bei der Sicherung der Platzierung im Local 3-Pack, einer Reihe von Einträgen, die zusammen mit einer Karte prominent an der Spitze der Google-Suchergebnisse angezeigt werden. Funktionell erleichtert lokale SEO-Software Aufgaben wie die Übermittlung präziser Brancheneinträge an Suchmaschinen, die Überwachung lokaler Suchrankings, die Überwachung von Online-Bewertungen und die Verfeinerung des Google My Business-Profils eines Unternehmens. Typischerweise nutzen kleinere Unternehmen mit physischen Ladengeschäften lokale SEO-Produkte, um die Sichtbarkeit der Marke zu erhöhen und die Kundenfrequenz zu steigern.