Lokale Marketingsoftware - Beliebteste Apps - Sint Maarten

SOCi

meetsoci.com

SOCi ist die führende CoMarketing Cloud für Unternehmen mit mehreren Standorten. Wir ermöglichen Unternehmen wie Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon und Ford, ihre Marketingbemühungen über alle Standorte und digitalen Kanäle hinweg auf eine Weise zu automatisieren und zu skalieren, die markenorientiert, lokal perfektioniert und datenverbunden ist. Durch den Einsatz erstklassiger generativer KI und maschinellem Lernen bietet die SOCi Genius-Plattform Unternehmen mit mehreren Standorten umsetzbare Erkenntnisse und Empfehlungen und automatisiert gleichzeitig ihre wichtigsten Arbeitsabläufe in großem Maßstab. Mit SOCi können Unternehmen ihre digitale Präsenz in der lokalen Suche und auf sozialen Seiten stärken und gleichzeitig ihre Online-Reputation schützen, was zu einer verbesserten Kundenbindung und marktführenden Ergebnissen führt. Die skalierbare und zentralisierte Plattformtechnologie von SOCi bietet alle Tools, die Unternehmen mit mehreren Standorten und mehreren Familien benötigen, um ihre lokalisierten Marketingbemühungen zu verwalten, einschließlich: Intuitives Dashboard – bei der Anmeldung bei SOCi werden Benutzer mit einem hochwertigen, aber dennoch umfassenden und leicht lesbaren Dashboard begrüßt, das Analysen, die Inhaltsleistung an allen Standorten mit SOCi, Konversationen und Kommentare, die Aufmerksamkeit erfordern, aktuelle Rezensionen und mehr hervorhebt! * Einträge: Bringen Sie die Sichtbarkeit Ihrer lokalen Suche auf ein neues Niveau, indem Sie genaue und konsistente Informationen über Hunderte oder Tausende von Brancheneinträgen hinweg sicherstellen. * Listening: Entdecken und erstellen Sie eine authentische Content-Strategie, umfassende Zielgruppenprofile und beweisen Sie den ROI Ihrer Kampagnenstrategie mit Listening. Hören Sie Ihren Konkurrenten zu, erstellen Sie Stimmungsanalysen und benutzergenerierte Inhalte – alles mit SOCi. * Lokale Seiten/Locator: Bieten Sie eine markenbezogene und lokalisierte Verbraucherreise, von der Bekanntheit bis zur Konvertierung, über Tausende von suchoptimierten Seiten. * Bewertungen: Koordinieren Sie markenkonsistente Antworten auf Bewertungen, verfolgen Sie die Bewertungsstimmung und überwachen Sie Einblicke in die Reputation der Konkurrenz, um Ihren Ruf überall zu verbessern. * Sozial: Ermöglicht es Unternehmens- und lokalen Teams, markengerechte Reaktionen auf soziale Engagements zu liefern und leistungsstarke soziale Inhalte mit optimierten Arbeitsabläufen an mehreren Standorten zu veröffentlichen. * Umfragen: Binden und vergrößern Sie Ihre Kunden, indem Sie mit der leistungsstärksten Umfragelösung für lokale Vermarkter proaktiv Kundenfeedback einholen und verwalten. * Anzeigen: Ermöglicht Vermarktern an mehreren Standorten die effektive Verwaltung lokalisierter sozialer Werbekampagnen und geboosteter Beiträge an Hunderten oder Tausenden von Standorten. * SmartBot: Fördern Sie das Engagement in Echtzeit und generieren Sie Leads rund um die Uhr an allen Standorten mit automatisierten Chatbots auf Facebook Messenger- und Google Business Messages-Konten sowie SMS-Funktionen. Erstellen Sie ganz einfach in wenigen Minuten lokalisierte Themen im großen Maßstab, beginnen Sie mit der Erfassung von Kundeninformationen und verpassen Sie keinen potenziellen Lead. * Einblicke und Berichte: Finden Sie heraus, welche Standorte erfolgreich sind und welche nicht, und nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre lokalisierte Marketingstrategie voranzutreiben. Passen Sie hochvisuelle, ansprechende Berichte mit mehreren Bereitstellungsoptionen an. SOCi Go (Mobile App): Die gleiche zentrale SOCi-Plattform, die Sie lieben, jetzt auf Mobilgeräten. Veröffentlichen Sie Inhalte, antworten Sie Kunden und erhalten Sie Benachrichtigungen jederzeit auf jedem Mobilgerät. SOCi dient als Infrastruktur, auf der Zehntausende lokaler Seiten verwaltet werden. SOCi ist vollständig in die führenden Such-, Social-Media- und Reputationsmanagement-Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp und mehr integriert.