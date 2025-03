Lokale Listing-Management-Software - Beliebteste Apps

PinMeTo

PinMeTo bietet alles, was Ihre Marke mit mehreren Standorten benötigt, um Kunden von der Suche in die Aktion zu führen. Aktualisieren und synchronisieren Sie Ihre Unternehmensinformationen auf den größten Such-, Karten- und Social-Media-Plattformen, um Ihrer lokalen SEO einen Schub zu verleihen. Verwalten Sie Ihren Ruf, indem Sie Rezensionen und Bewertungen auf Such-, Karten- und sozialen Websites sammeln und von einem Ort aus darauf antworten. Verstärken Sie die Botschaft Ihrer Marke, indem Sie auf allen Ihren Facebook-Standortseiten so einfach posten, wie Sie es auf einer Seite tun würden.