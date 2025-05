App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Load-Board-Software oder Frachtabgleichssoftware ist für Spediteure, Makler und Verlader unerlässlich, um Sendungen mit Frachtführern für den grenzüberschreitenden Transport zu verbinden. Dieses Tool optimiert Transportentscheidungen, indem es die besten Spediteure basierend auf Faktoren wie Entfernung, Marktpreisen, bisheriger Leistung, Standort und Frachtgröße empfiehlt. Es ist häufig in Transportmanagementsysteme (TMS) integriert und hilft bei der Buchung der erforderlichen Fracht für einen effizienten Transport. Darüber hinaus nutzt es maschinelles Lernen, um Routen basierend auf Treibstoffpreisen, IFTA-Steuern und verfügbarem Transportraum zu optimieren. Verlader profitieren von den Performance-Tracking-Funktionen der Software und können schnell und kostengünstig bei zuverlässigen Frachtunternehmen umbuchen. Durch integrierte Funktionen oder die Integration mit Supply-Chain-Transparenz-Tools erhalten sie außerdem Einblick in den Versandprozess und tragen so dazu bei, Transportprobleme zu vermeiden. Schließlich ermöglicht Frachtabgleichssoftware Spediteuren die Möglichkeit, bessere Tarife mit Maklern und Verladern auszuhandeln, indem sie Zugang zu Kreditauskünften und landesweiten Speditionstarifen bieten.