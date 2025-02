Live-Commerce-Software - Beliebteste Apps - Sint Maarten

Whisbi

Whisbi bietet eine Mobile-First-Conversational-Vertriebs- und Marketingplattform für B2C-Unternehmen. Unsere Lösung bietet Vertriebs- und Marketingfachleuten die Möglichkeit, die Verkaufskonversion zu steigern, das Live-Engagement zu verbessern und ein differenzierendes Online-Kundenerlebnis zu bieten. Whisbi vereint alle Kontaktkanäle wie Videoanruf, Chat, Chatbot, Click-to-Call oder einen herkömmlichen Telefonanruf in einer zentralen datengesteuerten Benutzeroberfläche für Ihre Kunden. Unterstützt durch eine BI-Engine bietet Whisbi den richtigen Kanal für den richtigen Kunden zur richtigen Zeit. Die Whisbi-Lösung lässt sich problemlos in bestehende Infrastrukturen integrieren, von Callcentern über physische Geschäfte bis hin zu virtuellen Ausstellungsräumen. Durch die einfache Einbindung der Lösung in Websites lässt sich ein echtes Omnichannel-Kundenerlebnis schaffen, das die Online-Conversion-Raten deutlich erhöht. Wir bieten eine erstklassige Gesprächsplattform für Vertrieb und Marketing und sind in der Lage, branchenspezifische Erkenntnisse und Fachwissen auszutauschen. Wir verfügen über beispiellose Erfahrung in der engen Zusammenarbeit mit globalen Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, Automobil, Reisen sowie Versicherungen und Banken. Unsere Lösungen haben Folgendes geschafft: * 700 Millionen Impressionen, * 47 Millionen Klicks, * 18 Millionen Anrufanfragen, * 10 Millionen Gespräche Bis heute haben wir über 1,5 Millionen Verkäufe an unsere Kunden weltweit geliefert. Und wir fangen gerade erst an! Whisbi stellt menschliche Interaktionen in den Mittelpunkt des Online-Kundenerlebnisses und steigert den ROI digitaler Marketingkampagnen. Es ermöglicht Marken, ihren Website-Traffic besser zu nutzen, ihren NPS-Score zu erhöhen, sich durch CX zu differenzieren und online mehr zu verkaufen. Wir integrieren die besten Marketing- und Vertriebslösungen, darunter Salesforce, Google Adwords, Google Analytics und Adobe Marketing Cloud, und helfen so, aussagekräftigere Einblicke in die gesamte Customer Journey zu liefern. Im Wesentlichen ermöglicht Whisbi modernen Marketing- und Vertriebsteams die Bereitstellung von Multichannel-Erlebnissen, die bestehende digitale Handelssysteme unterstützen und ergänzen.