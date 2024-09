Live-Chat-Software - Beliebteste Apps - Amerikanisch-Samoa Beliebteste Zuletzt verwendet

Live-Chat-Software ermöglicht es Unternehmen, über Chat-Fenster in Echtzeit mit Website-Besuchern zu kommunizieren. Kundendienstmitarbeiter können diese Software verwenden, um Benutzer bei Fragen zu Produkten oder zur Site-Navigation zu unterstützen. Supportmitarbeiter können Interaktionen über Popup-Chatboxen initiieren oder darauf warten, dass Besucher ihre Fragen stellen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Berichte und Analysen, interaktive Chat-Benachrichtigungen und Konversationsarchivierung. Dieses Tool hilft Kundenservice-Teams, schnell auf Anfragen zu reagieren, ermöglicht es Mitarbeitern der Geschäftsentwicklung, Leads anzusprechen, die per Telefon oder E-Mail schwer zu erreichen sind, und ermöglicht es Verwaltungsmitarbeitern im Bildungsbereich, mit potenziellen Studenten in Kontakt zu treten. Darüber hinaus kann die Live-Chat-Funktionalität in andere Softwaretypen integriert werden, beispielsweise in E-Commerce-Plattformen und Helpdesk-Lösungen.