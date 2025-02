Software für Lifestyle-Ausgabenkonten (LSA). - Beliebteste Apps - Slowenien

Compt

Compt ist die führende Vergünstigungsstipendiensoftware, die vollständig an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassbar ist, 100 % IRS-konform ist und globale Teams unterstützen kann. Mit Compt können Sie ganz einfach vorgefertigte und maßgeschneiderte Vergünstigungsstipendien anbieten, die Ihre Mitarbeiter begeistern, ohne den Verwaltungsaufwand, der normalerweise mit der Verwaltung eines Vergünstigungs- oder Stipendienprogramms für Mitarbeiter verbunden ist. Wählen Sie aus 25 Hauptausgabenkategorien (z. B. Gesundheit und Wohlbefinden, Lernen und Entwicklung, Essen, Mobiltelefon) und laden Sie Ihre Mitarbeiter ein, ihre Mittel zu verwenden, während unsere Software den Rest verwaltet. Compt hält Ihre Mitarbeiter regelmäßig über ihre Kontostand- und Nutzungsinformationen auf dem Laufenden, gewährleistet die vollständige Einhaltung der Steuervorschriften und stellt sicher, dass Ihr HR-Team über eine zentrale und benutzerfreundliche Plattform zur Verwaltung von Vergünstigungen verfügt, die umfassend und flexibel an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst ist. Zusätzlich zu Vergünstigungsstipendien und Spotbonusfunktionen bietet Compt ein Kostenverwaltungstool. Mitarbeiter können Ausgaben einreichen und alle erforderlichen Unterlagen auf derselben Plattform anhängen, was es zu einer wirklich umfassenden Lösung zur Mitarbeitererstattung macht. Compt wurde im Januar 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, MA. Erfahren Sie mehr unter www.compt.io.