Suchen Sie nach einer Lösung, um neue Mitarbeiter zu integrieren, sie zusammenzubringen und gleichzeitig das Wohlbefinden und die Produktivität zu verbessern – und jedem die Chance auf eine erfolgreiche Karriere zu geben? Mentessa ist die Plattform für kollaboratives Lernen, die Mitarbeitern hilft, gemeinsam zu lernen und zu arbeiten – basierend auf Fähigkeiten. Es verwandelt einen Arbeitsplatz in eine Gemeinschaft, schafft stärkere Verbindungen innerhalb Ihres Teams, heißt Neuankömmlinge willkommen und hilft jedem, sich als Teil der Familie zu fühlen. Investieren Sie in die Weiterbildung und Entwicklung Ihrer Mitarbeiter, um mithilfe von KI Engagement, Innovation und Wohlbefinden zu fördern. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von Mentessa und erleben Sie eine völlig neue Ebene des Mitarbeiterlernens mit KI-gesteuerter Technologie. Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz in eine lebendige Gemeinschaft, die die Zusammenarbeit feiert, Neuankömmlinge willkommen heißt und jeden dabei unterstützt, durch sinnvollen Wissensaustausch sein volles Potenzial auszuschöpfen – alles auf maximales Engagement und Innovation ausgelegt! Mentessa lädt Kollegen ein, zusammenzukommen und ihr Wissen zum Nutzen aller in jeder Phase der Karriere eines Mitarbeiters zu teilen! Es macht Teambuilding, Zusammenarbeit und Leistungsverbesserung einfach und angenehm – was könnte besser sein? Unterstützen Sie eine vernetzte Lernkultur durch: - Happy-Hour-Networking (Mystery-Mittagessen, virtueller Kaffee-Chat, Watercooler-Matches) - Peer-Mentoring - Mentor-Matching - Kompetenzaustausch - DEI-Austauschprogramme - Routinen zur Gewohnheitsbildung - Buddy-Fitness-Matching - CEO-Termine Bei Mentessa sind wir Machen Sie die Zusammenarbeit mit unseren KI-gestützten Technologien einfacher als je zuvor. Es war noch nie so einfach, Kollegen aus verschiedenen Teams und Standorten zusammenzubringen – ganz gleich, ob Sie einen Einzelchat oder eine größere Gruppenbesprechung suchen, alles ist in Ihrem Kalender organisiert, ohne dass Ihrerseits ein zusätzlicher Aufwand erforderlich ist! Lasst uns eine Tasse virtuellen Kaffee trinken und uns unterhalten! Unser Peer-Mentoring-Programm ist die perfekte Möglichkeit, zusammenzukommen und Ideen auszutauschen. Und vergessen wir nicht unsere innovative, teamübergreifende Mitarbeiter-Matching-Initiative, die wie nie zuvor dazu beiträgt, dass Technik auf Vertrieb oder Personal auf Marketing trifft. Auch neue Mitarbeiter werden ihr Buddy-Programm lieben – bereiten Sie sich auf tolle Einführungen vor, wenn sie an Bord kommen! Wir haben auch Erfrischendes