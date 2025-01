Beliebteste Zuletzt verwendet Lead-to-Account-Matching- und Routing-Software - Beliebteste Apps - Katar

Lead-to-Account-Matching- und Routing-Software automatisiert den Prozess der Zuordnung neuer Leads zum entsprechenden Account-Datensatz in einem CRM-System und leitet diese Leads anschließend basierend auf der Gebietszuordnung des Unternehmens an den richtigen Verkäufer weiter. Diese Funktionalität ermöglicht es Unternehmen, ein ganzheitlicheres Verständnis der Leads und des Engagements im Rahmen ihrer kontobasierten Strategie zu erlangen und eine zeitnahe Nachverfolgung der erfassten Leads zu ermöglichen. Während die meisten CRM-Programme in der Regel grundlegende Lead-to-Account-Matching- und Routing-Funktionen bieten, sind spezielle Lösungen für komplexere Arbeitsabläufe geeignet, die möglicherweise die Fähigkeiten von Standard-CRM- oder Marketing-Automatisierungstools übersteigen. Diese spezielle Software wird häufig von Vertriebsmitarbeitern und Kundenbetreuern genutzt, um die Weiterleitung von Leads an die entsprechenden Personen und Konten zu optimieren und so wertvolle Zeit und Mühe zu sparen.