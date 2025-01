Lead-Scoring-Software - Beliebteste Apps - Katar

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign for Marketing verbindet alle Tools und Kanäle, die Sie in Ihrem Unternehmen nutzen, um Kunden in jeder Phase des Kundenlebenszyklus anzusprechen. Nutzen Sie Daten aus E-Mail-Marketing, sozialen Medien, digitaler Werbung und Ihrer Website, um personalisierte Kontaktpunkte mit Ihren Kontakten anzupassen – und stellen Sie so sicher, dass Ihr Marketing effektiv, ansprechend und einprägsam ist, ohne dass Sie Zeit kosten. Wir nutzen die Automatisierung für Sie, damit Sie sich auf die persönliche Note konzentrieren können, die Ihr Unternehmen auszeichnet, und sicherstellen, dass Sie bei keinem Ihrer Kunden einen Schritt verpassen. Was können Sie mit ActiveCampaign tun? - Automatisieren Sie personalisierte Erlebnisse an allen Ihren Kundenkontaktpunkten. - Verfolgen Sie Käuferpräferenzen, Verhalten und viele benutzerdefinierte Attribute über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg für eine tiefere Segmentierung und eine effektivere Kontaktaufnahme. - Passen Sie Versendungen basierend auf fast jedem Parameter an, sodass Ihre Nachrichten immer gezielt an die richtigen Zielgruppen gerichtet sind Zielgruppe – Nutzen Sie Daten aus dem gesamten Kundenlebenszyklus, um für jeden Kunden den besten Inhalt, die beste Sendezeit und den besten Lieferkanal auszuwählen – Erstellen Sie mit minimalem Aufwand vollständig individuelle Kampagnen und verbessern Sie dann Ihre Versandstrategie in Echtzeit basierend auf dem Kundenverhalten -Replizieren Sie das persönliche 1:1-Erlebnis für jeden Kunden, egal wie groß Ihr Unternehmen wird