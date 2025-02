Lead-Retrieval-Software - Beliebteste Apps - Slowakei

BigMarker

bigmarker.com

Bigmarker ist die weltweit anpassbarste Plattform für Webinare, virtuelle und hybride Ereignisse. Es kombiniert leistungsstarke Videotechnik mit robusten Marketing- und interaktiven Erfahrung in Funktionen, um einzigartige Markenveranstaltungen zu erstellen. Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen die All-in-One-Plattform von Bigmarker, um immersive und interaktive virtuelle, hybride und Webinarereignisse zu erstellen. Bigmarker bietet auch Integrationen, APIs und White -Label -Dienste an, mit denen Unternehmen leistungsstarke interaktive Videoerlebnisse in ihre Marketing-, Vertriebs- und Lernstapel integrieren können. Erstellen wir gemeinsam Ihre Traum -Online -Veranstaltung. Bigmarker wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago und macht virtuelle Veranstaltungen für Tausende von Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt.